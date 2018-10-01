Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,4%

Астана. 1 октября. КазТАГ — Инфляция в Казахстане в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4%, по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года – 6,1%, к декабрю 2017 года – 3,3%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, непродовольственные товары за прошедший месяц подорожали на 0,8%; цены на платные услуги выросли на 0,4%.

«С начала года (сентябрь 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 3,3%, в том числе на продовольственные товары – на 2,3%, непродовольственные товары – на 4,3%, платные услуги – на 3,4%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.