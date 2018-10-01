Восстановить газоснабжение после пробивки пр. Назарбаева в Алматы обещают в среду

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Газоснабжение после пробивки пр. Назарбаева в Алматы будет восстановлено уже в среду, сообщает филиал управления магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

«Отключение газа будет произведено 2 октября, а 3 октября газоснабжение будет восстановлено, таким образом отключение газа будет не более суток», — заявили в «Алматыгаз» в понедельник.

Вместе с тем, в компании не уточнили точное время отключения газоснабжения во вторник и возобновления подачи газа в дома горожан в среду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы 517 газовых вводов частного сектора отключат на двое суток из-за пробивки пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через жд-пути в квадрате улиц Тобаякова-Сейфуллина- Жансугурова-Дарвина.

На пр. Назарбаева в настоящий момент проводится реконструкция, завершение которой изначально ожидалось в сентябре, но, согласно официальному ответу акимата Алматы на запрос МИА КазТАГ, будет полностью окончена лишь в ноябре.