Прокуратура США требует смертной казни для гражданина Узбекистана за теракт в Нью-Йорке

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Прокуратура США требует смертной казни для гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке в октябре 2017 года, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Как сообщает газета New York Times, С.Саипова обвиняют в убийстве 8 человек и за покушение на убийство еще 12 прохожих.

«Федеральные прокуроры в Манхэттене сообщили судье, что намерены добиваться смертной казни, если присяжные осудят С. Саипова, уроженца Узбекистана», — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 октября 2017 года 30-летний С. Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из нью-йоркских улиц на берегу реки Гудзон, наезжая на всех оказавшихся на его пути. Жертвами нападения, названного властями США терактом, стали восемь человек, более 10 пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован. Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки «Исламское государство».

Обвиняемый своей вины не признает и находится под стражей без возможности выхода под залог. Прокуроры обратились к судье с просьбой установить дату начала слушаний на апрель 2019 года.