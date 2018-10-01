Kazakhstan global investment forum по инициативе Казахстана пройдет в Лондоне

Новости 139 0

Астана. 1 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. По инициативе Казахстана во вторник в Лондоне состоится инвестиционный форум Kazakhstan global investment forum, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«2 октября в Лондоне состоится инвестиционный форум Kazakhstan global investment forum. Организаторами являются АО «Kazakh Invest» и посольство Казахстана в Великобритании. Ожидается, что в работе форума примут участие более 150 руководителей и топ-менеджеров компаний, представляющих различные отрасли», — сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник.

Он отметил, что к участию приглашены компании, представляющие агропромышленный комплекс, финансовые услуги, химическую горнодобывающую и металлургическую промышленность, альтернативную энергетику, инфраструктуру и логистику. Казахстанскую делегацию на форуме возглавит заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев.

Похожие материалы:

  1. Брифинги по Афганистану и Сирии состоятся с участием РК в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
  2. По инициативе Казахстана в Нью-Йорке подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма
  3. Заседание совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ пройдет в Алматы в октябре
  4. Фонд проблемных кредитов выставит на биржу облигации на Т450 млрд по инициативе «дочки» «Банк ЦентрКредит»
  5. Цена на золото по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу повысилась

Новости партнеров

Загрузка...