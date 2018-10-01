Kazakhstan global investment forum по инициативе Казахстана пройдет в Лондоне

Астана. 1 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. По инициативе Казахстана во вторник в Лондоне состоится инвестиционный форум Kazakhstan global investment forum, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«2 октября в Лондоне состоится инвестиционный форум Kazakhstan global investment forum. Организаторами являются АО «Kazakh Invest» и посольство Казахстана в Великобритании. Ожидается, что в работе форума примут участие более 150 руководителей и топ-менеджеров компаний, представляющих различные отрасли», — сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник.

Он отметил, что к участию приглашены компании, представляющие агропромышленный комплекс, финансовые услуги, химическую горнодобывающую и металлургическую промышленность, альтернативную энергетику, инфраструктуру и логистику. Казахстанскую делегацию на форуме возглавит заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев.