Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена за открытия в борьбе с раком

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Алматы. 1 октября. КазТАГ — Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена Тасуку Хондзе (Япония) и Джеймсу Эллисону (США) за их открытия в терапии рака, сообщает ТАСС.

«Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Д. Эллисон и Т. Хондзе за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции», — объявил Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте Стокгольма.

Т.Хондзе родился в 1942 году в Киото, с 1988 года — профессор университета этого города. Д.Эллисон родился в 1948 году в США, в настоящее время является профессором университета в Хьюстоне. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.

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