Алматы. 1 октября. КазТАГ — В Бишкеке задержан и водворен в СИЗО председатель «БТА Банка» Темир Рыскулов, сообщает КирТАГ.

«В Бишкеке задержан и водворен в СИЗО председатель совета директоров ЗАО «БТА Банка» Т. Рыскулов. Постановление о мере пресечения в виде содержания под стражей вынесено Первомайским районным судом», — сообщили в пресс-службе МВД КР в понедельник.

Одновременно совет директоров «БТА Банк» официально заявил, что на время следствия Т. Рыскулов отстранен от занимаемой должности. Исполнение обязанностей председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк» возложено на С.Б.Шайикову.

Как подчеркивает МВД, задержание Т. Рыскулова не связано с деятельностью «БТА Банка». Он задержан по ранее возбужденному уголовному делу, связанному со скандалом вокруг сделки с продажей 48 домов элитного городка «Идеал хаус».

Отмечается, что коттеджный комплекс «Идеал хаус» расположен недалеко от резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Его начали строить в 2008 году. Изначально комплекс строился для свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружения. После революции в апреле 2010 года коттеджный городок национализировали, а затем выставили на торги. ФУГИ продал коттеджный городок из 48 домов в конце сентября за 142 млн сомов. Среди участников сделки фигурировали высокопоставленные лица Кыргызстана.