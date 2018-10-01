На $2,1 млрд снизили планируемый на 2019 г. предельный размер внешнего долга квазигоссектора РК

Астана. 1 октября. КазТАГ – На $2,1 млрд снижен планируемый на 2019 год предельный размер внешнего долга квазигосударственного сектора Казахстана, сообщается в проекте приказа министра национальной экономики РК.

«Предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2019 год: АО «ФНБ «Самрук-Қазына» – Т6 282 016 млн ($17 949 млн); АО «НУХ «Байтерек» – Т1 904 451 млн ($5 441 млн); АО «НУХ «КазАгро» – Т441 595 млн ($1262 млн)», — сообщается в представленном документе.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 15 октября.

В предыдущем проекте приказа, представленном в начале сентября, планировались следующие предельные размеры внешнего долга: АО «ФНБ «Самрук-Қазына» — Т6 660 321 млн ($19 505 млн); АО «НУХ «Байтерек» — Т1 876 071 млн ($5498 млн); АО «НУХ «КазАгро» — Т625 548 млн ($1 823 млн).

Напомним, 6 сентября МИА КазТАГ сообщало о том, что при планировании предельного размера внешнего долга квазигоссектора РК на 2019 год, суммы намерены заложить по курсу Т350 за $1.