Алматинских предпринимателей обязывают демонтировать вывески на фасадах торговых центров

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Группа предпринимателей в Алматы пострадала от неправомерных действий сотрудников управления архитектуры и градостроительства и ТОО «Алматыгенплан», сообщается на сайте Национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен».

«15 августа 2018 года мы получили письмо от управления архитектуры с просьбой демонтировать наружную визуальную рекламу на фасаде нашего торгового центра. Это вывески наших арендаторов, за которые они уплатили сумму около Т1 млн каждый. Но в законе о рекламе четко указано, что «вывески с указанием названий компаний могут размещаться на фасадах и крышах зданий в пределах арендуемых зданий и не считаются рекламой. Поэтому мы готовы к судебным разбирательствам с управлением, но для выяснения всех обстоятельства обратились в палату предпринимателей Алматы», — приводятся в сообщении слова начальника юридического отдела ТРЦ Grand Park Александра Ягодкина.

Как отмечается, под угрозой демонтажа в ТРЦ Grand Park 8 вывесок крупных компаний и банков. Аналогичные обращения поступили в палату предпринимателей Алматы со стороны более 20 субъектов предпринимательства.

«Ранее «Атамекен» инициировал изменения в законодательстве, но несмотря на это уполномоченный орган (управление архитектуры и градостроительства Алматы и его 100%-ная «дочка» — ТОО «Алматыгенплан») продолжает направлять письма предпринимателям с требованием произвести демонтаж вывесок. Более того, сам процесс истребования происходит с нарушениями законодательства. Сначала уполномоченный орган должен произвести профилактический контроль, дать срок на исполнение. А на деле сотрудники ТОО «Алматгенплан» определяют на субъективный взгляд, что является вывеской, а что рекламой. Далее отправляют сведения в ДГД г.Алматы, а ДГД направляет уведомления предпринимателям с указанием суммы налога и начислением пени», — пояснил заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Также в сообщении уточняется, что минимальная ставка налога на рекламу составляет 4 МРП, сумма зависит от размера рекламного баннера.

Однако, отмечается далее, в соответствии с п.7-1 ст.3 закона «О рекламе», вывеска – это «информация о роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также на крышах и фасадах в пределах собственных (арендуемых) зданий, пристроек к ним и временных сооружений физических и юридических лиц в местах реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг».

Таким образом, эксперты палаты считают, что сотрудниками управления применение понятия «вывески» не соответствует смыслу, заложенному в норме закона.

«Субъективное мнение сотрудников управления явилось основанием для предъявления предпринимателям необоснованных требований, что, в свою очередь, является превышением ими должностных полномочий. По итогам совета департаменту Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции на основании письма палаты рекомендовано провести проверку данных фактов и, в случае наличия нарушений со стороны управления, привлечь виновных лиц в соответствии с законодательством», — заключается в сообщении.

1 МРП = Т2405.