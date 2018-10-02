Алматы. 2 октября. КазТАГ — Казахстанская спортсменка Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008, которая состоялась в Пекине, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Перепроверка допинг-проб Олимпийских игр-2008 и 2012 по новой методике Международным олимпийским комитетом обнаружила нарушения антидопинговых правил российской спортсменкой Татьяной Лебедевой. В частности, под сомнение попало ее выступление на Играх-2008 в Пекине, где атлетка завоевала 2 серебряные медали. В конечном итоге результаты были аннулированы», — говорится в сообщении НОК со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

Как напомнили в комитете, на Олимпийских играх-2008 года в Пекине О. Рыпакова заняла 4-е место в тройном прыжке, но после перепроверки допинг-проб Хрисопии Девеци из Греции, занявшей 3-е место, ее результат был также аннулирован, и бронзовую медаль отдали казахстанской спортсменке.

«В свою очередь Лебедева два года пыталась доказать свою невиновность. В том числе она направляла апелляцию в CAS, которая была отклонена. И 5 сентября 2018 года Лебедева все-таки приняла наказание в виде двух лет дисквалификации — с 12 сентября 2016 года. Также аннулированы результаты спортсменки с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года», — указано в сообщении.

Россиянка в комментарии указала, что не признала факт намеренного употребления запрещенных препаратов, однако не исключила того, что в его пробах они были обнаружены. От дальнейшей борьбы Т.Лебедева отказалась. «Таким образом, ее медаль теперь отходит Рыпаковой. Сайт IAAF на своей странице уже указал казахстанку обладательницей серебряной награды — Лебедева и Девеци дисквалифицированы», — заключается в сообщении НОК.