Астана. 2 октября. КазТАГ – День хлеба в Казахстане предлагают официально праздновать ежегодно 16 октября, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить п. 36-1 следующего содержания: «36-1. День хлеба – 16 октября», — говорится в представленном во вторник документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 16 октября.

Отметим, что в схожем проекте постановления об учреждении Дня хлеба, представленном 19 марта, в правительстве предлагали отмечать этот праздник ежегодно каждое третье воскресенье ноября.

Напомним, 6 декабря 2017 года депутат мажилиса парламента РК Владислав Косарев в своем запросе правительству заявил, что в Казахстане необходимо учредить День хлеба по примеру национальных праздников других стран, как День вина в Греции, День тюльпана и сыра в Голландии, День пива в Германии и День помидора в Италии. Он подчеркнул, что Казахстан является страной, способной обеспечить хлебом до 100 млн человек. В связи с этим «труд хлеборобов должен быть в почете».

25 декабря стал известен ответ министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы на парламентский запрос. Глава МКС РК поддержал идею проведения праздника, отметив, что его ведомство готово внести предложения всем библиотекам республики по организации книжных выставок на тему хлеба и предложить платформу для проведения лекций и познавательных мероприятий в рамках вышеупомянутой темы. Кроме того, по словам А. Мухамедиулы, в целях привития любви и уважения к хлебу у детей и общества в 2018 году «министерство выступит с предложениями в художественные советы по отраслям культуры о проведении конкурсов композиторов, словесного творчества, и с запросом в театры по театральным постановкам на данную тему».

4 января на запрос ответил министр сельского хозяйства РК – вице-премьер Умирзак Шукеев, который сообщил, что, принимая во внимание значимость зерноперерабатывающей отрасли для развития экономики нашей страны, в правительстве полагают возможным включение праздника «День хлеба» в перечень праздничных дат в Казахстане. Тогда же сообщалось, что вопрос установления даты проведения праздника будет проработан в ходе прохождения процедуры согласования с заинтересованными государственными органами и организациями.