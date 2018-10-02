Граждане Кыргызстана не прекращают жаловаться на необоснованные проверки на паспортном контроле в аэропорту Алматы – КНБ РК

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Граждане Кыргызстана не прекращают жаловаться на необоснованные проверки на паспортном контроле в аэропорту Алматы, сообщили в пограничной службе комитета национальной безопасности (ПС КНБ) РК.

«От граждан Кыргызской Республики не прекращают поступать заявления в адрес Республики Казахстан об ущемлениях их прав и свобод на границе РК. В 2018 году в КНБ РК поступило 2 официальных заявления о проводимых в отношении граждан Кыргызской Республики необоснованных проверках и опросах в пунктах пропуска через государственную границу РК. Еще ряд обращений опубликован на новостных интернет-сайтах», — говорится в ответе на официальный запрос КазТАГ во вторник.

При этом отмечается, что по каждому заявлению пограничной службой КНБ РК даны соответствующие разъяснения.

«Опрос граждан в пунктах пропуска через государственную границу Казахстана осуществляется в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 23, а также п. 3 ст. 56 закона РК «О государственной границе Республики Казахстан». В целом с учетом угроз террористического характера данное мероприятие практикуется всеми без исключения спецслужбами и правоохранительными органами иностранных государств», — разъяснили в погранслужбе.

Кроме того, данная работа предписана резолюцией Совета безопасности ООН по противодействию иностранным боевикам, террористам, также регламентируется рекомендациями региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ.

«При этом права и свободы граждан не ущемляются и не ограничиваются», — заверили в ПС КНБ РК.

Также в погранслужбе отметили, что время прохождения паспортного контроля не превышает нормативов (до 3-х мин. на 1 пассажира), что соответствует мировой практике.

Напомним, 14 сентября стало известно, что министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноту протеста Казахстану в связи с тотальными проверками граждан КР в аэропорту Алматы. Кыргызской стороной повторно была выражена озабоченность действиями компетентных органов РК, и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц компетентных органов Казахстана.

17 сентября в МИД РК сообщили, что в аэропорту Алматы после обращения Кыргызстана была инициирована специальная проверка, а также добавили, что с целью избежания в будущем различных недоразумений при осуществлении необходимых процедур «будет реализован комплекс мероприятий объективного контроля и оперативного реагирования на нарушения, включая создание соответствующей межведомственной комиссии».

После Казахстан вручил Кыргызстану ответную ноту по ситуации с проверками в аэропорту Алматы.