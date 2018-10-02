Эстонская фирма требует от Казахстана 23 млн евро через Вашингтонский арбитражный суд — СМИ

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Эстонская Windoor требует от Казахстана 23 млн евро через Вашингтонский арбитражный суд, сообщают эстонские СМИ.

«Эстонский производитель стеклянных и алюминиевых фасадов Windoor возбудил в арбитражном суде Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке в Вашингтоне арбитражный иск против казахстанского государства, чтобы получить назначенную 3 года назад арбитражным судом Стокгольма компенсацию в размере 23 млн евро от казахстанской госфирмы», — пишет rus.err.ee.

По словам главы Windoor Майлис Линтлом, компания 14 сентября подала арбитражному суду МЦУИС заявление о возбуждении арбитражного иска, на данный момент поступило подтверждение начала делопроизводства. Линтлом сказала, что Windoor возбудил международное арбитражное делопроизводство против Казахстана в связи с нарушением договора о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенного Эстонией и Казахстаном.

«Нарушения относятся к деятельности различных ведомств и правоохранительных органов, в результате которой Казахстан не выполнил решение, принятое в 2015 году арбитражным институтом Стокгольмской торговой палаты в пользу Windoor», — поясняется в сообщении.

«Арбитражный суд решил, что казахстанская госфирма должна уплатить Windoor 23 млн евро в рамках спора, касающегося инвестиции Windoor в строительство международного бизнес- и конференц-центра в Астане. По словам Линтлом, компания более двух лет пыталась иными способами достичь решения проблемы в Казахстане», — указано в сообщении.

В феврале и октябре 2016 года компания проинформировала Казахстан о возбуждении международного арбитражного делопроизводства в том случае, если государство не выполнит договорные обязанности. Казахстан до сих пор не выполнил обязанности, утверждают авторы статьи.

Как упоминается, в октябре 2012 года компания Windoor заключила договор с казахстанским предприятием «Балтийский дом» и на основании этого договора Windoor должна была спроектировать и изготовить стекло-алюминиевые конструкции стоимостью 25 млн евро для международного бизнес- и конференц-центра в Астане, расположенного рядом со зданием казахстанского МИД.

«Управляющая недвижимостью МИД компания «Дипломат Строй Сервис» предоставила проекту гарантию в размере 25 млн евро. Кредитные гарантии дала фирме Windoor компания Kredex, в пользу которой «Дипломат Строй Сервис» установил ипотеку на здание», — уточняется в информации.

«Windoor на основании заключенного договора предоставила фирме «Балтийский дом» срок для оплаты в два года. Когда этот срок в 2014 году наступил, «Балтийский дом» обязательств не выполнил и счета не оплатил, поэтому Windoor была вынуждена расторгнуть договор», — подчеркивается в сообщении.

«Мы доставили необходимых материалов на 90%, материалы сейчас находятся на стройплощадке в Казахстане и частично – на складе в Эстонии», – сообщила М.Линтлом в 2015 году.

«Таким образом, Windoor выступила с требованиями к «Дипломат Строй Сервису» об оплате обязательств в соответствии с гарантийным письмом. Госфирма не выполнила эти требования, а казахстанский суд приостановил возбужденное дело о банкротстве», — заключается в сообщении.

Напомним, Эстония и Казахстан в 2011 году заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В соответствии с ним стороны на своей территории гарантируют инвесторам другой стороны полные защиту и безопасность инвестиций.

МЦУИС является членом группы Всемирного банка со штаб-квартирой в Вашинтоне, США. На данный момент в МЦУИС состоят, ратифицировали его устав и обязались выполнять его решения 154 страны мира, в том числе Казахстан.

Случай Windoor – первое касающееся эстонского предприятия и иностранного государства дело в действующей с 1966 года организации, полноправным членом которой Эстония является с 1992 года.