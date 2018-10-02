Улицу Тархана частично перекроют до 4 октября в Астане

Астана. 2 октября. КазТАГ – Ул. Тархана частично перекроют до 4 октября в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует начать работы по улице Тархана на участке от ул. А. Жубанова до ул. А. Пушкина. В связи с чем со 2 по 4 октября на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств», — говорится в сообщении во вторник.

Власти города предупредили гостей и жителей столицы заранее планировать свой маршрут во избежание пробок.