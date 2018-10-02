В Казахстане упрощена замена прав онлайн

Астана. 2 октября. КазТАГ — Упрощена услуга получения водительского удостоверения с помощью портала eGov.kz, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

«Теперь при подаче в режиме онлайн на перевыпуск водительского удостоверения, пользователь может внести данные ранее оплаченного чека банка второго уровня. Для этого необходимо при получении услуги, портала eGov.kz, на шаге оплаты проставить галочку — «оплачено ранее» и ввести данные по чеку для поиска (налоговый орган, БИК банка, дата оплаты, КБК, КНП и сумма оплаты). После чего необходимо выбрать найденный чек и подписать запрос посредством ЭЦП», — поясняется в сообщении, распространенном во вторник.

Ранее, при получении этой услуги в режиме онлайн, оплатить можно было непосредственно при подаче заявки на перевыпуск водительского удостоверения.

Данная услуга была модифицирована на платежном шлюзе «электронного правительства». Согласно паспорту услуги, запрос на получение водительского удостоверения будет обрабатываться в течение 60 минут.

Результаты услуги придут письмом в личный кабинет пользователя.

Напомним, что услуга онлайн-замены водительских удостоверений была реализована в марте текущего года. Для получения услуги пользователю необходимо на портале eGov.kz заполнить заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и сканированное изображение подписи. Далее готовое уведомление и оплаченный чек распечатываются и предоставляются в спецЦОН по месту жительства, для получения готового водительского удостоверения.