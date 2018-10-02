Евросоюз ужесточил контроль за движением наличных

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) ужесточил контроль за движением наличных, сообщает «Коммерсант».

«Совет ЕС утвердил регламент, направленный на улучшение контроля над ввозом и вывозом наличных денег. Согласно новым правилам, при въезде в страны ЕС и выезде из них, нужно декларировать на таможне наличные на сумму от 10 тыс. евро», — сообщили в пресс-службе совета ЕС во вторник.

Как отмечается, европейское законодательство было обновлено в соответствии с последними изменениями в международных нормах по борьбе с отмыванием капиталов и финансированием терроризма.

«Новый регламент расширяет понятие наличных денег. Теперь в эту категорию входят не только банкноты, но и чеки, предоплаченные банковские карты, а также золото. Кроме того, законодательство распространяется на почтовые переводы наличных денег и на их транспортную перевозку», — говорится в сообщении.

Напомним, впервые о планах по ужесточению контроля за движением наличности стало известно 27 июня. Тогда же сообщалось, что таможенная декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать это доступным для контроля.