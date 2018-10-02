Франция готовит усиление таможни на своей границе на случай «жесткого» сценария Brexit

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Франция готовит усиление таможни на своей границе на случай «жесткого» сценария выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), сообщает ТАСС.

«Нам нужно готовиться к «жесткому» Brexit, то есть к разрыву юридических связей с нашими английскими друзьями. Мы не знаем, что произойдет, поэтому мы готовимся к худшему. Во всяком случае, именно премьер-министр (Франции Эдуар Филипп – КазТАГ) поручил мне работать именно исходя их этой версии», — заявил во вторник министр государственного действия и финансов Франции Жеральд Дарманен, ведомство которого отвечает за работу таможенной службы.

Сейчас Великобритания и ЕС ведут переговоры о параметрах размежевания и возможности выделения переходного периода на время адаптации двух сторон к новым условиям сосуществования, но в Евросоюзе не исключают провал переговоров.

«Это может стать серьезной проблемой для Франции, которая имеет тесные связи с британскими соседями, учитывая географическую близость двух стран. В первую очередь это затронет порты Гавра и Дюнкерка на берегу Ла-Манша, а также Кале с его туннелем. В течение 3 лет Франция в связи с этим планирует нанять дополнительно 700 сотрудников таможни, а также разместить новые сканеры в прибрежных городах для проверки перемещаемых через границу грузов. В Гавре, Дюнкерке и Кале идет подготовка. Если вдруг возникнет закупорка наших портов, поток товаров может уйти в другие места, в частности, к нашим бельгийским и нидерландским друзьям», — пояснил Ж. Дарманен.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).