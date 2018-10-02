Астана. 2 октября. КазТАГ – АО «Фонд проблемных кредитов» возглавил Даулет Бакберген, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«Председателем правления АО «Фонд проблемных кредитов» стал Д. Бакберген. Приказ о назначении на должность председателя правления АО «Фонд проблемных кредитов» Д. Бакбергена сегодня подписал министр финансов РК Алихан Смаилов», — сообщили в минфине во вторник.

Ранее Д. Бакберген входил в состав совета директоров фонда в качестве независимого директора, а до этого – с ноября 2017 года занимал пост заместителя председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».