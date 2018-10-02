Власти рекомендовали талдыкорганцам заранее запастись углем

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Талдыкорган. 2 октября. КазТАГ — Власти рекомендовали талдыкорганцам заранее запастись углем, передает корреспондент агентства.

«Предупреждаем население о том, чтобы приготовились к зиме заранее, и запаслись необходимым количеством топлива», — сообщили в пресс-службе акимата Талдыкоргана во вторник.

В пресс-службе уточнили, что это связано с началом предстоящего отопительного сезона.

«В связи с началом предстоящего отопительного сезона начнется поставка угля в теплоснабжающие предприятия. Это может привести к сокращению количества вагонов перевозчиков твердого топлива», — пояснили в городском акимате.

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