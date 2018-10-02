Стрелявшему по рабочим акимата Караганды вменяют хулиганство

Караганда. 2 октября. КазТАГ – Официально зарегистрированным оказалось охотничье ружье у жителя Караганды, который возле двух средних школ открыл огонь по рабочим акимата в момент спила старых тополей, передает корреспондент КазТАГ.

В правоохранительных органах прокомментировали инцидент во дворе многоэтажки, рядом с казахской и русской общеобразовательными школами.

«В Михайловский отдел полиции обратился 58-летний житель Караганды с заявлением о том, что неизвестный из хулиганских побуждений произвел два выстрела из ружья в воздух. Сотрудниками полиции задержан 52-летний мужчина. Установлено, что в 13.50, будучи в нетрезвом состоянии, он из гладкоствольного двуствольного ружья марки «ИЖ-58» произвел два выстрела в воздух», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков.

По словам Ж.Сембекова, ружье зарегистрировано. Материал оформлен по ст. 293 ч. 3 (хулиганство) УК РК. Мера пресечения в отношении мужчины еще не избрана.

Напомним, нетрезвый житель Караганды открыл огонь из оружья по рабочим акимата. Инцидент произошел в 13.50 вторника в Михайловском районе города. Перед тем как стрелять, он возмущался, что рабочие спиливают два старых дерева.