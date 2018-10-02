Казахстан хочет развивать с Россией СП в портах Карелии для выхода на западные рынки

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Казахстан хочет развивать с Россией совместные предприятия (СП) в портах Карелии для выхода на западные рынки, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Казахстан интересуется Северо-Западным федеральным округом России и, в частности, Карелией как морскими воротами ЕАЭС, через которые осуществляется выход на западные рынки. Есть интересы развивать совместные предприятия в портах Северо-Западного федерального округа, и в этом направлении мы активно ведем работу с главами регионов», — заявил во вторник генеральный консул РК в Санкт-Петербурге Болат Иманбаев на встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

Как уточнили в диппредставительстве, стороны обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества Карелии и Казахстана.

«Хотя Казахстан не входит в число основных торговых партнеров Карелии, совместный товарооборот растет. В прошлом году объем внешней торговли составил более $15 млн, увеличившись на 20% по сравнению с 2016 годом. Основу торгового оборота составляют бумага и картон, древесина и изделия из нее, продукты питания, промышленное и электрооборудование, минеральные и химические продукты – природный камень, штукатурка и цемент», — сообщили в посольстве.

В 2018 году Карелия начала поставлять в Казахстан части для локомотивов и другого железнодорожного транспорта.

«Товарооборот между Казахстаном и Карелией активно развивается. Есть потенциал для дальнейшего роста нашего торгово-экономического сотрудничества. По структуре экспорта Казахстан прежде всего заинтересован в том, что здесь очень развито и находится на высоком уровне – продукция целлюлозно-бумажной промышленности», — сказал казахстанский дипломат.

Он отметил, что генконсульство Казахстана готово содействовать «в расширении палитры нашего экспорта-импорта».

«По первому полугодию текущего года мы видим вновь рост более чем на 16%. Конечно, наша общая задача − эту тенденцию поддерживать и выходить на более серьезные цифры. Может быть, надо подумать о неких двусторонних отношениях Карелии с одним из регионов Республики Казахстан. Выстроить такие, более тесные и предметные отношения с учетом специфики обоих регионов», — отметил, в свою очередь, А. Парфенчиков.