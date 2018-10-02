Лимиты штатной численности подведомственных МВД РК госучреждений хотят увеличить

Астана. 2 октября. КазТАГ – Лимиты штатной численности подведомственных министерству внутренних дел РК государственных учреждений хотят увеличить, сообщается в проекте постановления правительства Казахстана.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением (правительства РК от 15 апреля 2008 года №339 – КазТАГ): в разделе 1: строку, порядковый номер 17), изложить в следующей редакции: 17) государственные учреждения, подведомственные министерству внутренних дел РК, в том числе: 88 001,5», — говорится в представленном во вторник документе.

В действующем лимите предельная штатная численность подведомственных МВД РК госучреждений указана в количестве 87 684.

С 1061,5 до 1 230 хотят увеличить лимиты для территориальных госпиталей и поликлиник, со 170 до 304 может возрасти лимит штатной численности Кокшетауского технического института, в том числе со 118 до 236 – лимит сотрудников органов противопожарной службы.

Вместе с тем, может уменьшиться лимит службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ – со 17 729 до 17 595, в том числе сотрудников органов государственной противопожарной службы – с 17 155 до 17 037.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 16 октября.