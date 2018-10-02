Благополучие государства и благополучие населения – не одно и то же 02.10.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 107 0 Олег Егоров о связи мировых цен на нефть с ценами на продовольственные товары в Казахстане Похожие материалы: Габит Байжанов назначен помощником президента – секретарем совбеза РК ЖКХ: правовая неграмотность населения выгодна монополисту Численность населения Казахстана на 1 августа составила 18,29 млн человек Объяснять рост смертности старением населения некорректно, считает Сагинтаев «Израиль за свой счёт формирует и вооружает на территории Сирии группировки исламистских боевиков, которых отправляет воевать с другими бандами, видимо, более неприятными для еврейского государства»