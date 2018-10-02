Астана. 2 октября. КазТАГ — Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов в Атырауской области составил Т52 млн, сообщает пресс-служба прокуратура Атырауской области.

«В 2017 году в Атырауской области добыто 42,3 млн т нефти, что составляет 49,2% от добытой нефти по республике. Добыто 20,9 млрд куб.м попутного газа. Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов в области составил Т52 млн — это ущерб по выявленным уголовным правонарушениям», — говорится в сообщении надзорного органа с координационного совета, распространенном во вторник.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Орган расследования ограничивается лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения.

На заседании представителями Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре презентован научно-практический комплекс «Выявление и расследование преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов». Указанная работа уже внедрена в практическую деятельность СЭР КГД минфина.