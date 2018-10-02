Т2,3 млрд планируют ежегодно тратить на пропаганду здорового образа жизни в РК

Астана. 2 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Для повышения уровня здоровья населения утвержден план по пропаганде здорового образа жизни с ежегодным бюджетом Т2,3 млрд, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Еще одна глобальная проблема, которая волнует и население, и экспертов – это уровень здоровья населения в целом. В целях повышения уровня здоровья населения в мае текущего года утвержден план мер по управлению общественным здоровьем. Основные направления плана – пропаганда здорового образа жизни с ежегодным бюджетом Т2,3 млрд и охват от 10 млн до 12 млн населения», — сообщил Е. Биртанов на заседании правительства во вторник.

В рамках пропаганды, по его информации, планируют призывать население сокращать потребление сахара, соли, табака, алкоголя, ограничить рекламу сахаросодержащих напитков, ориентированную на детей.

«Другими мерами по управлению общественным здоровьем намечено повышение эффективности проведения профилактических осмотров населения с охватом до 11,5 млн человек, охват вакцинацией не менее 95% населения и программы профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — добавил министр.