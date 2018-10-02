Больше всего за год в Казахстане подорожало дизтопливо

Астана. 2 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. В годовом выражении максимальный рост цен зафиксирован на дизельное топливо, сообщил вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Несмотря на общую стабильную картину, по некоторым товарам наблюдается значительный рост цен. В годовом выражении максимальный рост цен зафиксирован по следующим товарам и услугам: дизельное топливо – на 38,2%; свекла – на 18,3%; пригородный проезд – на 18,1%; капуста – на 16,7%; каменный уголь – на 15,2%», — сообщил Р. Даленов на заседании правительства во вторник.

При этом, по его данным, исходя из удельного веса, значительное влияние на увеличение инфляции оказали уголь каменный (рост – 15,2%), бензин марки АИ-92 (рост – 5,7%), дизельное топливо (рост – 38,2%).

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4%, по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года – 6,1%, к декабрю 2017 года – 3,3%.

Согласно статданным, непродовольственные товары за прошедший месяц подорожали на 0,8%; цены на платные услуги выросли на 0,4%.

С начала года (сентябрь 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 3,3%, в том числе на продовольственные товары – на 2,3%, непродовольственные товары – на 4,3%, платные услуги – на 3,4%.