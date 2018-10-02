Алматы. 2 октября. КазТАГ – Более чем в 77 раз обесценился тенге по отношению к доллару США с момента своего появления, передает корреспондент агентства.

«На первых торгах доллар США – тенге курс был зафиксирован на уровне Т4,68 за $1», — сообщил заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Идель Сабитов в интервью, представленном во вторник на сайте биржи.

Он отметил, что начало 1993 года – «это время, когда Россия ввела свою валюту вместо советского рубля».

«Какие-то республики уже вышли из рублевой зоны, но мы тогда еще работали со старыми советскими рублями. Казахстан, как известно, дольше всех держался в рублевой зоне. Поэтому торги шли только парой доллар – советский рубль. Первые торги по паре доллар – тенге состоялись 17 ноября 1993 года – на второй день после введения казахстанской национальной валюты», — отметил замглавы KASE.

Этот день, по его словам, также считается официальным днем рождения биржи, потому что тогда она была преобразована в акционерное общество.

«Метод торгов был прежний – ежедневный фиксинг, и все тот же монитор. Шаг торгов сначала определялся на уровне 1 тиына. Например, маклер объявляет курс предыдущего дня 4,69. Все молчат. Затем объявляется следующий шаг. Например, 4,70. Кто-то говорит, что по этому курсу снимает 10 единиц, кто-то говорит, что дает больше. Но как только курсы предложения и продажи сравнивались, курс фиксировался», — сообщил И. Сабитов.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник составил Т360,65/$1.