Получены электронные копии документов о дипотношениях Казахского ханства с Османской империей

Астана. 2 октября. КазТАГ – Получены электронные копии документов о дипломатических отношениях Казахского ханства с Османской империей, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«В знак признательности и дружественных отношений между нашими странами Центральным государственным архивом Турецкой Республики были переданы в дар Национальному архиву Республики Казахстан копии документов на электронном носителе, подтверждающие дипломатические отношения между Османской империей и Казахским ханством», — сообщили в МКС РК по итогам рабочего визита казахстанской делегации в Стамбул.

Как отмечается, в ходе поездки делегация побывала в Центральном государственном архиве Турции (Османские архивы) и библиотеке Сулеймание, где ознакомилась с уникальными историческими источниками времен Османской империи и библиотекой манускриптов.

«В рамках визита в Турецкую Республику стороны смогли поделиться опытом в сфере архивного и библиотечного дела, а также достичь договоренности о заключении меморандума с Центральным государственным архивом Турецкой Республики и подготовке турецкими специалистами работников архивного дела из нашей страны», — говорится в сообщении.