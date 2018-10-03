Будут пересмотрены формы и методы деятельности Федерации профсоюзов РК — Назарбаев

Астана. 3 октября. КазТАГ — На внеочередном XXV съезде Федерации профсоюзов РК была зачитана речь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, выступая на открытии мероприятия, зачитала поздравление Н.Назарбаева участникам съезда.

«Президент страны выразил уверенность в том, что будут пересмотрены формы и методы деятельности, разработана новая стратегия дальнейшего развития движения профсоюзов Казахстана с учетом глобальной трансформации рынка труда», — говорится в тексте поздравления.

Кроме того, в нем отмечено, что «сегодня Федерация профсоюзов является крупнейшей общественной организацией страны, объединяющей в своих рядах порядка 2 млн человек. Главными медиаторами между работодателями и работниками выступают более 18 тыс. первичных профсоюзных организаций, которые содействуют разрешению трудовых конфликтов, защите прав трудящихся, улучшению условий и безопасности труда. Свою эффективность доказала и трехсторонняя модель социального партнерства, в рамках которого подписано свыше 115 тыс. меморандумов по сохранению рабочих мест. С участием профсоюзов ратифицировано 24 конвенции Международной организации труда. Все эти меры направлены на улучшение условий работы трудящихся и повышение качества их жизни».

Также, по словам президента, «Федерация профсоюзов, принимая на себя ответственность по модернизации трудовой сферы, совместно с работодателями должна стать движущей силой социальной адаптации казахстанцев к новым условиям Четвертой промышленной революции».

Федерация профсоюзов Республики Казахстан состоит из 21 отраслевого профсоюза и 17 территориальных объединений.