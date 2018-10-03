Одноразовый sms-пароль может стать альтернативой ЭЦП в Казахстане

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Одноразовый SMS-пароль может стать в Казахстане альтернативой электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщил официальный представитель министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.

«МВД прорабатываются вопросы: регистрации через портал (электронного правительства – КазТАГ) детей при рождении (при выдаче свидетельства о рождении ребенку одновременно он будет регистрироваться по месту жительства родителей); (…) использования одноразового пароля (SMS-сообщений) как альтернативы электронно-цифровой подписи для упрощения регистрации через портал», — сказал А. Садубаев в среду.

Также он отметил, что министерством принимаются меры по улучшению качества оказываемых государственных услуг. Так, населению доступна регистрация по месту жительства через портал «Электронного правительства».

«Заявка подается онлайн, не выходя из дома или офиса, за счет чего экономится время на посещение ЦОНа. Только за 9 месяцев этого года в новом формате без требования лишних документов зарегистрировано через портал «электронного правительства» 47,5 тыс. человек, из них 29,7 тыс. – по месту постоянной регистрации, 17,7 тыс. – по месту временного проживания», — добавил официальный представитель МВД.