Часть белого сахара в составе готовой продукции хотят освободить от ввозных пошлин в РК до 1 января 2019 г.

Астана. 3 октября. КазТАГ – Часть белого сахара в составе готовой продукции хотят освободить от ввозных пошлин в РК до 1 января 2019 года, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«В постановлении правительства РК от 14 января 2016 года №13 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций» в приложении 3 «Перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов» в примечании после слов «* от ввозной таможенной пошлины не освобождается сахар белый (код ТНВЭД 170199);» дополнить словами «Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины на сахар белый (код ТНВЭД 170199) в составе готовой продукции в рамках специальных инвестиционных контрактов предоставляется до 1 января 2019 года», — говорится в представленном в среду документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.

Напомним, 13 сентября представители нескольких компаний заявили о том, что запасов сахара в стране осталось на 5-7 дней. По их данным, Россия не сможет экспортировать сахар ввиду низкого урожая, а отмена нулевой таможенной пошлины на ввоз сахара из-за пределов ЕАЭС увеличит его цену на 70-80%.

14 сентября в министерстве национальной экономики РК заявили, что в Казахстане имеются достаточные запасы сахара и сырья для его производства, добавив, что отмена временных льготных преференций в рамках ЕАЭС по беспошлинному ввозу сахара из третьих стран касается лишь нескольких компаний. Кроме того, в МНЭ заверили, что цена на сахар на рынке не поднимется.

Однако уже 2 октября первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев рекомендовал акимам областей Казахстана из-за ажиотажа закупить на свободные средства в стабилизационные фонды регионов до 10 тыс. тонн сахара, отметив, что на счетах социально-предпринимательских корпораций имеется Т5 млрд. Также он заверил, что МСХ РК для стабилизации цен на сахар разрабатывает отраслевую программу по развитию производства отечественного продукта.