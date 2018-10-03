Часть отказывавшихся по религиозным убеждениям от вакцин казахстанцев поменяла свои взгляды

Астана. 3 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Число отказников от вакцин по религиозным убеждениям уменьшается в Казахстане, сообщил председатель комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

«Отказывающиеся от вакцинации – более 60% по религиозным убеждениям. Мы с ними проводим работу. Хочу сказать, что наоборот, если в 2016 году после нашей работы 250 человек изменили свои взгляды на вакцинацию и привились, то за 8 месяцев этого года 2220. То есть почти в 10 раз возросло. Наконец-то эта ситуация стабилизировалась. В этом году мы не видим роста отказников. Это очень положительный сигнал», — сообщил Ж. Бекшин на заседании республиканского штаба по профилактике инфекционных заболеваний в среду.

Напомним, в апреле сообщалось, что в 35,3% случаев в Казахстане от прививок отказываются по религиозным причинам. По информации минздрава, чаще всего от прививок отказываются в Актюбинской области, г. Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.