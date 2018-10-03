На заводе в Кокшетау будут выпускать беспилотники

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Кокшетау. 3 октября. КазТАГ – На заводе АО «Тыныс» в Кокшетау будут выпускать беспилотники, передает корреспондент КазТАГ.

Как рассказал руководитель отдела маркетинга завода Ерден Аюпов, в Казахстане беспилотники не производят.

«Сейчас эти аппараты просто перепродают, приобретают в другой стране, а здесь реализуют. Выпущенные у нас беспилотники будут предназначаться как для оборонного, так и гражданского сектора», — отметил начальник отдела маркетинга.

Е.Аюпов подчеркнул, что в данном случае под гражданским сектором подразумевается гражданская авиация, нефтегазовая отрасль и связь. Он также сообщил, что в Алматы и Беларусь будут направлены для обучения узкие специалисты. Кроме того, белорусские коллеги будут сами приезжать в Казахстан с целью обучения.

Предположительно, беспилотные аппараты планируется начать выпускать уже во второй половине 2019 года.

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Как уточнил генеральный директор предприятия Кайрат Калманбаев, планируется выпускать беспилотники разных модификаций, дорогие и бюджетные.

«Намечается совместная сборка с разработчиками проекта, одна компания казахстанская, одна — из Санкт-Петербурга», – пояснил К.Калманбаев.

Кроме того, в «Тынысе» планируют наладить производство инвалидных колясок для взрослых и детей.

«У нас заключен меморандум с министерством здравоохранения. Но, поскольку намечается выпуск колясок разного типа, о цене пока говорить рано. Если речь идет о коляске с электрическим приводом, то ее цена варьируется от Т1 млн до Т8 млн. Китайского производства дешевле, но для наших жителей цена в Т600-700 тыс. все равно достаточно дорого. Произведенные аппараты будут закупаться в рамках государственного заказа», – пояснил гендиректор АО «Тыныс».

Пока, по его словам, готовится к утверждению техдокументация и испытательный образец инваколясок. Потом его передадут в медицинское учреждение, где его изучат, проведут анализ на наличие достоинств и недостатков. Также планируется в дальнейшем ремонтировать их на заводе.

По словам Е.Аюпова, в Казахстане коляски не производили, обычно они завозились из других стран. «Выпущенную продукцию будем поставлять по всему Казахстану», – отметил начальник отдела маркетинга.

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