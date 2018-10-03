Экономэффект от введения компенсирующих тарифов в ВКО составляет более Т193 млн

Астана. 3 октября. КазТАГ – Экономический эффект от введения компенсирующих тарифов в Восточно-Казахстанской области составляет более Т193 млн, сообщает пресс-служба КРЕМЗКиПП МНЭ РК.

«В результате введения компенсирующих тарифов (в ЖКХ ВКО – КазТАГ), снижение действующих тарифов составило от 1% до 21 %, в целом экономический эффект от введения компенсирующих тарифов составляет более Т193 млн, данные средства будут возвращены субъектами естественных монополий — потребителям области», — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

По результатам проведенного анализа, исполнения тарифных смет за 2017 год, департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО для 22 субъектов введены 28 временных компенсирующих (понижающих) тарифов на регулируемые услуги, в том числе: ГКП «Теплокоммунэнерго» г.Семей, ГКП «Теплоэнергия» п.Глубокое, ГКП «Курчатов Водоканал» г.Курчатов, ГКП «КМЭП» г.Курчатов, КГП «Фрунзенский» п.Винное, ТОО «Первомайский водоканал» Шемонаихинского района, КГП «Кокпекты», ГКП «Су» с.Баршатас, ИП Хайдинс.Быструха, ГКП «Аксуат», ТОО «Агрофирма Приречное»,ТОО «АйтасЭнерго», КГП «Самар», СПК «Ертис Су», ТОО «Токбала», ТОО «Айгуль +К», ТОО «КазцинкЭнерго», ТОО «ВостокЭнерго» КГП «Коммунальное хозяйство» Бородулихинский район, ТОО «Ульба ЖД», ИП Козленко с.Ушаново, КГП «Бельагачский групповой водопровод».

Кроме того, по результатам проведенной проверки прокуратурой области с привлечением специалистов уполномоченных органов, на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях, об электроэнергетике, в отношении субъекта естественной монополии АО «ВК РЭК», за проверяемый период 2016-2017 годы, приказом Департамента от 18 июля 2018 года №147-ОД для АО «ВК РЭК» с 1 сентября 2018 года, введен временный компенсирующий тариф на услуги по передаче электрической энергии в размере 3,26 тенге/кВтч без учета НДС, снижение к действующему тарифу 4,40 Т/кВтч на Т1,14 или на 25,91%, период действия на 1 год.

Экономический эффект от введения компенсирующего тарифа АО «ВК РЭК» составил Т3 811 203,53 тыс.