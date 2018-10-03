Нобелевскую премию по химии присуждена за исследования в области эволюции ферментов

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Нобелевскую премию по химии присуждена Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за их исследования в области эволюции ферментов, сообщает ТАСС.

«Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Ф. Арнольд, Дж. Смит и Г. Винтер за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител», — объявил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции в среду.

Напомним, 1 октября Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена Тасуку Хондзе (Япония) и Джеймсу Эллисону (США) за их открытия в терапии рака.

2 октября Нобелевскую премию 2018 года в области физики присудили ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики».