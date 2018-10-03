Экспертное мнение: Тенге будет укрепляться в случае роста цен на нефть

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Тенге продолжит укрепляться к доллару на фоне роста мировых цен на нефть, прогнозирует аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Тенге укрепляется вслед за ростом мировых цен на нефть, которые накануне подскочили сразу на 3% и обновили почти 4-летний максимум. Поводом для роста нефтяных котировок являются опасения участников рынка по поводу сокращения поставок нефти из Ирана из-за американских экономических санкций», — считает он.

Кроме того, положительное влияние на курс тенге, по его мнению, оказало сообщение комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана о том, что инфляция в сентябре сложилась на уровне 0,4%, а с начала года цены и тарифы повысились на 3,3%.

«Этот показатель находится в пределах прогнозируемого Национальным банком Казахстана на текущий год коридора инфляции — 5-7%», — отметил И. Марчена.

Официальный курс доллара, опубликованный на сайте Национального банка РК 3 октября, равен Т360,65 за $1.