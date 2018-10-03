Астана. 3 октября. КазТАГ – Лишь на западе и востоке Казахстана в среду ожидаются дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет.

«На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем сохраняется погода без осадков, лишь в западной и восточной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, местами с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане малооблачно, без осадков, ветер южных направлений 2-7 м/с, днем +15+17. При этом неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +23+25.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман, +12+17, +15+20, +13+18, +11+19, +7+12, +12+17 соответственно. В Восточно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. При этом в ВКО прогнозируют осадки.

В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях ясная погода, без осадков, местами ожидается ветер 15-23 м/с, +23+28, +25+30, +26+31.

В Алматинской, днем Мангистауской областях местами гроза, в Алматинской области днем в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с, а в горной местности ночью ожидается дождь, +20+25, +23+28. В Мангистауском регионе также ожидается небольшой дождь.

В Атырауской и Актюбинской области ожидается погода без осадков, +23+28, +18+23. А в Западно-Казахстанской области прогнозируют дождь, +16+21.

В Туркестанской, Мангистауской, на большей части Кызылординской, Жамбылской, местами в Алматинской, Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных горных реках юго-востока и востока республики ожидается увеличение водности.