Астана. 3 октября. КазТАГ – Индия заинтересована в углублении сотрудничества с Казахстаном в сфере обороны, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В министерстве обороны состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева с министром обороны Республики Индия госпожой Нирмалой Ситараман. (…) По итогам визита индийская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном в сфере обороны», — сообщили в МО РК в среду.

Как уточнили в ведомстве, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и миротворческой деятельности.

«Кроме того, в рамках визита в Национальном университете обороны им. Первого президента РК – Елбасы госпоже Н. Ситараман была продемонстрирована аудитория военного искусства вооруженных сил Республики Индия, оснащенная современным мультимедийным комплексом и программным обеспечением. Созданные условия позволят по-новому подойти к организации учебного процесса, сделать его более интенсивным и творческим как для слушателей, так и для профессорско- преподавательского состава», — говорится в сообщении.