Алматы. 3 октября. КазТАГ — Международный суд ООН потребовал приостановить действие части антииранских санкций США, пишет ТАСС.

«Международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами», — огласил решение председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф в среду.

По его словам, США, в частности, должны обеспечить, чтобы введенные 8 мая санкции не затрагивали гуманитарную сферу и гражданскую авиацию Ирана. Кроме того, суд призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могут привести к усугублению разногласий.

Решение принято судьями единогласно.

Как сообщали 17 июля в пресс-службе арбитражного органа ООН, Иран обратился в международный суд ООН с требованием приостановить действие односторонних американских санкций в качестве временной меры на период проведения разбирательства между двумя странами.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.