Изменился состав правления «Цеснабанка»

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Изменился состав правления АО «Цеснабанк», сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Решения, принятые советом директоров (…): избрать заместителем председателя правления – членом правления АО «Цеснабанк» Марата Джаукенова с 26 сентября со сроком полномочий на 1 год (…); прекратить полномочия заместителя председателя правления – члена правления АО «Цеснабанк» Жамили Батырбековой с 26 сентября», — говорится в представленном в среду документе.

Отметим, что М. Джаукенов уже занимал в 2017 году должность зампреда правления «Цеснабанка», сменив тогда на этом посту Сауле Шаймерденову.

Напомним, 5 сентября стало известно, что «Цеснабанк» занял у Национального банка РК (НБРК) $407 млн. Отмечалось, что сделка не является публичной и ее структура неизвестна. В комментарии МИА КазТАГ начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев не стал опровергать информацию о займе.

6 сентября финансовое учреждение официально подтвердило эту информацию, в частности, заявив, что банком в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Как сообщало 11 сентября МИА КазТАГ, «Цеснабанк» отменил запланированные на 12 сентября специализированные торги облигациями на Т30 млрд, однако 12 сентября стало известно, что финучреждение решил выставить на продажу простые акции на Т35,3 млрд – речь идет о 17,65 млн простых акций по Т2 тыс. каждая.

Ранее «Цеснабанк» стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

14 сентября сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и кабмин, а 20 сентября в правительстве заявили, что механизм повышения устойчивости банка планируется запустить «в ближайшие дни».

26 сентября член совета директоров финансового учреждения Николай Мещеряков на пресс-конференции заверил, что АО «Цеснабанк» до 18 октября не будет менять состав акционеров. Также он заверил, что ситуация с ограничениями на снятие средств будет стабилизирована «в ближайшее время». Кроме того, председатель правления банка Ульф Вокурка сообщил, что «в ближайшее время» АО «Цеснабанк» ожидает получить деньги за выкупленные правительством и Нацбанком РК сельхозкредиты. Всего, по его данным, отток депозитов вкладчиков «Цеснабанка» составил 10% с начала сентября этого года.