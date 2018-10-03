В Казахстане за минувшие сутки добыто 225,9 тыс. тонн нефти, НПЗ переработали 45,7 тыс. тонн сырья

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Алматы. 3 октября. КазТАГ — Кемар Машанло. В Казахстане, по данным Центра нефти и газа РК (АО «ИАЦНГ»), за минувшие сутки добыто около 225,9 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 21,7 тыс. тонн меньше аналогичного показателя конца прошлой недели; газа произведено 135,7 млн куб.м (+4,5 млн куб.м).

Кроме того, по информации аналитиков, объем переработки углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана в том же сравнении снизился незначительно – на 0,6 тыс. тонн, составив 45,7 тыс. тонн.

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