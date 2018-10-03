Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам госзакупок

Астана. 3 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты в среду одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора».

«Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в сфере госзакупок, а также закупок квазигоссектора и предусматривает внедрение единой системы госзакупок по принципу централизованной службы. Пересмотр подходов по проведению закупок квазигоссекторе», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Как отмечается, проектом закона предполагается создание единой точки доступа к информационным системам электронных закупок госорганов и закупок субъектов квазигоссектора. Использование единого информационного ресурса позволит предпринимателям определять общий объем потребности в товарах, работах и услугах по всем закупкам с одного портала.

«Также в системе госзакупок предлагается формирование и ведение республиканского реестра жалоб, в котором планируется отражать сведения о поданных посредством веб-портала жалобах, а также принятых по результатам их рассмотрения решениях. Законопроектом предусматривается, что потенциальные поставщики, занявшие вторые места и не заключившие договор о госзакупках, не подлежат включению в реестр недобросовестных участников госзакупок, поскольку зачастую такие потенциальные поставщики не осведомлены о том, что к ним на подписание поступил документ», — указывается комитетом.

Кроме того, проектом закона устанавливается право заказчика не обращаться с иском в суд о признании поставщика недобросовестным, если в совокупности удовлетворяются некоторые условия. Это в случае, если поставщиком выплачены неустойки (штрафы и пени); когда договорные обязательства исполнены в полном объеме; отсутствует ущерб, причиненный заказчику.

Данным проектом закона предлагается внесение изменений и дополнений в 9 законодательных актов, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях и Предпринимательский кодекс, а также 7 законов.