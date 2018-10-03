Казахстан благодаря новым договоренностям с РФ сможет оперативнее регулировать экспорт-импорт ГСМ

Астана. 3 октября. КазТАГ — Казахстан благодаря новым договоренностям с Россией сможет оперативнее регулировать экспорт-импорт ГСМ, руководствуясь ситуацией на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

Как напомнили в минэнерго, в Москве на международном форуме «Российская энергетическая неделя-2018» в среду министр энергетики РК Канат Бозумбаев и его российский коллега Александр Новак подписали межправительственный протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РК и РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

«Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран). Таким образом, Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В настоящий момент в Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Подписанный протокол создает возможности для открытия экспорта светлых нефтепродуктов модернизированных НПЗ РК, заключили в минэнерго.