Находившаяся под стражей дочь экс-главы Узбекистана Гульнара Каримова улетела в Дубай

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Находившаяся под стражей дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнара Каримова улетела в Дубай, сообщает радио «Озодлик» – узбекская служба радио «Свобода».

«Согласно независимым друг от друга источникам «Озодлика» и узбекским чиновникам, имеющим непосредственное отношение к данному процессу, 2 октября Г. Каримова прибыла в Дубай», — говорится в сообщении в среду.

В то же время, по утверждению генеральной прокуратуры Узбекистана, дочь покойного И. Каримова «продолжает отбывать наказание в соответствии с законом».

Отмечается, что информацию о том, что Г. Каримова покинула страну, подтвердили сразу несколько человек, в том числе сотрудники аэропорта и гостиницы, где, предположительно, она остановилась. Кроме того, журналистам удалось дозвониться до номера дочери бывшего президента Узбекистана, и поднявшая трубку женщина утвердительно ответила на вопрос «Гульнара, это вы?», однако бросила трубку, узнав, от кого поступил звонок. Еще одним возможным подтверждением версии об освобождении Г. Каримовой называют пост ее дочери в социальной сети, где она пишет, что ее мать «находится дома».

Напомним, в 2015 году в отношении Г. Каримовой было возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении около $1 млрд. По версии следствия, дочь бывшего узбекского лидера получала взятки как минимум от 6 телекоммуникационных компаний. Деньги якобы платились в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в стране и выводились за рубеж через офшорные компании.

Поскольку компании были иностранные, дело об отмывании средств на Г. Каримову было заведено в Швеции, Швейцарии и США, и там же были арестованы связанные с дочерью президента счета в банках и другие принадлежащие ей активы, в том числе недвижимость.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Г. Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Следователи в Узбекистане заявили, что дочь экс-президента Узбекистана была причастна к организованной преступной группе из 14 фирм и 16 офшоров в разных странах, при помощи которых отмывались деньги, вымогавшиеся у компаний в виде взяток.

Большая часть денег, 800 млн швейцарских франков (около $800 млн), была найдена в банках Швейцарии и арестована. Новые власти Узбекистана, которые пришли на смену И. Каримову после его смерти, уже несколько лет пытаются вернуть их на родину.

16 августа стало известно, что Г. Каримова проиграла в Швейцарии дело о заморозке $800 млн и эти средства могут вернуть Узбекистану.