S&P подтвердило рейтинги «Цеснабанка» на уровне «В/В» с негативным прогнозом

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги казахстанского АО «Цеснабанк» на уровне «В/В» с «негативным» прогнозом; рейтинг банка по национальной шкале подтвержден на уровне «kzBB+».

«Подтверждение рейтингов отражает наши допущения относительно того, что правительство РК выкупит часть кредитного портфеля АО «Цеснабанк» объемом Т450 млрд (около $1,3 млрд), включающего кредиты аграрному сектору, по балансовой стоимости — в соответствии с заявлением, сделанным 20 сентября 2018 года», — поясняется в сообщении.

«Насколько мы понимаем, кредиты на сумму Т300 млрд уже приобретены, а оставшаяся часть должна быть выкуплена в ближайшие недели. В то же время мы прогнозируем снижение волатильности депозитов (преимущественно депозитов организаций, связанных с государством, ОСГ) в портфеле АО «Цеснабанк», отмечавшейся в последнее время, без сколько-нибудь значительного оттока средств клиентов в ближайшие 12 мес. Выкуп части кредитного портфеля и ожидаемая стабилизация депозитов ОСГ позволили банку стабилизировать позицию ликвидности и частично урегулировать проблемы, связанные с качеством активов», — указали аналитики.

Как полагают в S&P, негативные настроения на рынке по отношению к АО «Цеснабанк» могли снизиться после объявления о выкупе части кредитов, однако по-прежнему оценивают позицию ликвидности банка как уязвимую и зависящую от лояльности крупных корпоративных вкладчиков.

«Тем не менее мы считаем, что в будущем волатильность депозитов ОСГ не будет значительной. В первые 8 мес. 2018 года объем денежных средств и межбанковских размещений АО «Цеснабанк» значительно сократился. В августе банк получил экстраординарную поддержку со стороны Нацбанка РК в форме фондирования для предотвращения дальнейшего сжатия ликвидности. В сентябре банк вновь столкнулся с оттоком депозитов, который составил более 10% совокупных депозитов. Тем не менее в конце сентября полученные от продажи кредитов Т300 млрд позволили банку увеличить запасы ликвидности. Кроме того, АО «Цеснабанк» располагает возобновляемой линией ликвидности от Нацбанка, которую может использовать в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Принимая во внимание все недавние события, в S&P считают, что банку необходимо некоторое время для восстановления доверия клиентов и решения проблем с качеством активов по оставшейся части кредитного портфеля.

«Мы ожидаем, что банк будет нести убытки в ближайшие 12-18 мес., и ему потребуется нивелировать последствия репутационного ущерба. В связи с этим мы пересмотрели нашу оценку бизнес-позиции АО «Цеснабанк» с адекватной на умеренную», — сообщили эксперты.

«В то же время мы по-прежнему определяем характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка на уровне «b-», поскольку не видим вероятности дефолта в ближайшие 12 мес. с учетом текущей и экстраординарной поддержки со стороны правительства (как уже предоставленной, так и планируемой)», — полагают в S&P.

«Мы считаем, что АО «Цеснабанк» имеет умеренную значимость для банковской системы Казахстана. Кроме того, мы относим правительство Казахстана к правительствам, готовым оказать поддержку банковскому сектору страны. В связи с этим долгосрочный кредитный рейтинг АО «Цеснабанк» включает одну дополнительную ступень относительно оценки SACP», — отмечается в рейтинговом отчете.

По информации S&P, прогноз «негативный» отражает сохраняющуюся уязвимость показателей ликвидности банка в случае непредвиденного значительного оттока депозитов или отсутствия ожидаемой государственной поддержки.

«В случае реализации указанных факторов риска мы можем понизить рейтинг банка на несколько ступеней. Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если придем к выводу о дальнейшем ухудшении бизнес-позиции АО «Цеснабанк» и снижении его роли в секторе и экономике в целом», — указано в сообщении.

«Мы можем пересмотреть прогноз на «стабильный» в случае снижения давления на показатели ликвидности и качества активов банка. Пересмотр прогноза может быть обусловлен последовательной расчисткой баланса АО «Цеснабанк», а также способностью банка скорректировать бизнес-модель таким образом, чтобы это способствовало генерированию стабильной выручки и увеличению капитала», — заключается в сообщении.