Астана. 3 октября. КазТАГ — Казахстан рассматривает с Гонконгом запуск грузовых авиаперевозок, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В Гонконге при содействии генерального консульства Казахстана состоялась встреча руководства АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» с представителями государственной авиации Гонконга, сервис группой Gama Aviation и гонконгской инвестиционной компанией The Global Group», — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В рамках встреч собеседники обсудили возможности открытия между Казахстаном и Гонконгом прямых грузовых авиаперевозок, увеличения частоты коммерческих перелетов, а также обмен опытом пилотов в проведении спасательных работ в зонах повышенного риска, уточняет пресс-служба.

«По итогам состоявшихся встреч стороны договорились продолжить переговоры путем прямых контактов и организовать ответный визит гонконгских коллег в Казахстан», — заключается в сообщении.