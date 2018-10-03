Казахстан рассматривает с Гонконгом запуск грузовых авиаперевозок

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Астана. 3 октября. КазТАГ — Казахстан рассматривает с Гонконгом запуск грузовых авиаперевозок, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В Гонконге при содействии генерального консульства Казахстана состоялась встреча руководства АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» с представителями государственной авиации Гонконга, сервис группой Gama Aviation и гонконгской инвестиционной компанией The Global Group», — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В рамках встреч собеседники обсудили возможности открытия между Казахстаном и Гонконгом прямых грузовых авиаперевозок, увеличения частоты коммерческих перелетов, а также обмен опытом пилотов в проведении спасательных работ в зонах повышенного риска, уточняет пресс-служба.

«По итогам состоявшихся встреч стороны договорились продолжить переговоры путем прямых контактов и организовать ответный визит гонконгских коллег в Казахстан», — заключается в сообщении.

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