В Ираке выбран президент страны

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Новым президентом Ирака стал Бархам Салех, сообщает ТАСС.

«Депутаты совета представителей (парламент) Ирака избрали Б. Салеха от Патриотического союза Курдистана (ПСК) новым президентом республики. Согласно опубликованным данным голосования в парламенте, за него проголосовали 165 депутатов», — говорится в сообщении в среду.

В заседании приняли участие 301 из 329 депутатов заксобрания, таким образом спикеру Мухаммеду аль-Халбуси с третьей попытки удалось собрать необходимый для голосования кворум.

Принимая присягу перед избравшими его депутатами, Б. Салех поклялся защищать независимость и территориальную целостность арабской страны.

«Я сохраню единство Ирака и его независимость. Буду трудиться в рамках федеральной демократической системы республики», — цитирует иракского лидера телеканал Al Mayadeen.

Б. Салех также пообещал, что не допустит новых кризисов и намерен сосредоточить усилия на служении народу Ирака.

«Я буду президентом для Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц», — добавил он.

Первостепенной задачей Б. Салеха станет назначение премьер-министра и выдача мандата на формирование правительства парламентской коалиции большинства. Уточняется, что он поручил кандидату в премьеры Аделю Абдель Махди сформировать новый кабинет министров.

Отмечается, что Б. Салех в 2016 году разорвал связи с ПСК и основал свою коалицию «Альянс за демократию и справедливость», с которой участвовал в выборах в федеральный парламент в мае этого года. Однако накануне избрания президента в парламенте в августе вернулся в ряды ПСК и стал единственным кандидатом от партии.