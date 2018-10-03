Курс продажи доллара США в обменниках Алматы повысился до Т364,1, Астаны и Шымкента до Т365 и Т364

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Курс продажи доллара США в пунктах обмена валют в Алматы повысился до Т364,1, в Астане и Шымкенте до Т365 и Т364, сообщает Kurs.kz.

По состоянию на 3 октября максимальный курс доллара США при покупке в обменных пунктах Астаны составил Т362, а продажи – Т365.

В Алматы максимальный курс американской валюты при покупке составляет Т358,7, продажи – Т364,1.

В Шымкенте максимальный курс покупки доллара равен Т361, а продажи – Т364.

Официальный курс доллара, опубликованный на сайте Национального банка РК, равен Т360,65 за $1.