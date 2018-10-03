Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 24 года

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Сооснователь Microsoft Билл Гейтс впервые с 1994 года уступил лидерство в списке богатейших американцев Forbes 400, пишут «Известия».

«Первое место занял основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос. По данным Forbes, капитал Безоса за год вырос на $78,5 млрд и достиг $160 млрд. Впервые в истории рейтинга состояние одного из участников превысило $100 млрд», — говорится в сообщении.

«С большим отставанием Гейтс занял второе место. Его состояние оценили в $97 млрд. Предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт стал третьим в списке с состоянием $88,3 млрд», — отмечается в сообщении.

В первую пятерку также вошли основатель Facebook Марк Цукерберг — $61 млрд, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон — $58,4 млрд.

Президент США Дональд Трамп опустился на 138 позиций в списке 400 богатейших людей США.

Общее состояние участников Forbes 400, по данным РБК, выросло до рекордных $2,9 трлн.