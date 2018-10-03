В Казахстане назвали 3 самых слабых вуза

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Рейтинг казахстанских вузов составлен в рамках совместной работы национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен» и министерства образования и науки РК, сообщила пресс-служба НПП.

«По итогам двух этапов «Атамекен» изучил, какие вузы закрепились в рейтинге. В тройку слабых наибольшее количество раз попадали такие вузы как, Мангистауский гуманитарно-технический университет: по итогам 7 рейтингов вуз 7 раз занимал последние места; Центрально-Азиатский университет — 25 раз, Таразский государственный университет им. М.Дулати — 23 раза из 41 рейтинга», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как отметил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев, данные показатели вызывают беспокойства и будут отражены в рекомендациях для министерства образования и науки.

Также сообщается, что в разрезе специальностей наиболее высокие баллы по качеству набрали: Нархоз, университет КБТУ, КарГУ им. Е.Букетова, Павлодарский госуниверситет им. С.Торайгырова.

«Второй этап охватил 31 специальность, которые прошли проверку по следующим критериям: процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников и оценка экспертов», — поясняется в сообщении.

«На втором этапе оценку прошли популярные среди поступающих профессии. Это юриспруденция, туризм, казахский язык и литература. Поэтому думаю, что рейтинг станет полезным как для вузов, так и для абитуриентов», — отметил в свою очередь председатель комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Талгат Ешенкулов.