«И все же я могу описать его. Это блюдо – ужасно»

Издание Stuff.co.nz опубликовало статью Бена Граундуотера под названием «Astana: The craziness that is the Kazakh capital» — «Астана: Чудачество, которое из себя представляет казахская столица».

В ней говорится так: «Возьмите их национальное блюдо — бешбармак. Это – праздничное блюдо, угощение. Оно готовится с использованием листов раскатанного теста, поверх которых кладется конское мясо — жирные кусочки, сваренные в бульоне, не приправленном специями или травами.

«Это блюдо, — с любовью говорит мой гид, — которое вы не сможете описать».

И все же я могу описать его. Это блюдо – ужасно. Оно выглядит маслянистым из-за растопленного конского жира, и от него сильно отдает запахом коня.

Я едва умудряюсь из вежливости съесть несколько кусочков, которые мне приходится запивать кумысом, традиционным напитком, представляющим собой ферментированное кобылье молоко.

Это не «хорошее времяпрепровождение» в моем понимании».

Ну что тут скажешь? Казахстан вот уже четверть с лишним века остается открытым внешнему миру, а мы все никак не возьмем в толк простейшие истины. А именно – то, что далеко не всем подряд на этом свете могут и должны нравиться наши те или иные обычаи и традиции, те или иные пищевые пристрастия.

Конина, которую казахи употребляют с незапамятных времен, сейчас табуировано у многих народов. К примеру, даже такие издавна соседствующие с нами люди, как туркмены, не употребляют конское мясо в пищу. Ибо это животное – священно для туркменского народа. Такое же стойкое неприятие поедания конины свойственно всем англоязычным нациям европейского происхождения. В том числе – новозеландцам, к числу которых относится, надо полагать, и автор вышеназванной статьи.

Много ли ума и труда требуется для того, чтобы выявить и составить перечень стран, которым свойственно негативное отношение к употреблению конского мяса в пищу, а потом не предлагать прибывшим оттуда к нам людям конину за все время их пребывания здесь?! Определенный ответ – нет. Тогда почему это до сих пор не делается, и мы продолжаем наступать, образно говоря, на одни и те грабли? Ведь, предлагая таким людям, как этот Бен Граундуотер, конину в качестве угощения с безмятежным простодушием и еще ожидая при этом от них разделения наших восторгов по поводу ее вкусности, мы ведем себя не как предупредительные и учтивые, а как своенравные и бесцеремонные хозяева, вопиющую неделикатность которых гости вынуждены лишь терпеть. Потом еще удивляемся их неблагодарности: мол, почему они нас обзывают «соотечественниками Бората»?!

Насколько нам известно, однозначный и бесповоротно жесткий запрет на поедание конины встречается у совсем малого количества народов, но предубеждение (табу) перед такой гастрономической культурой и практикой есть у многих. Конкретно же в этой связи можно сказать следующее. В большинстве азиатских стран конину едят и делают это с большим удовольствием. Часть Китая, Монголия, Казахстан, Кыргызстан и близлежащие к ним некоторые регионы России, и ряд других стран Востока едят конину испокон веков, выращивая породы коней именно как мясомолочное животное. Очень любят это мясо японцы, но им совершенно негде разводить лошадей. Поэтому конина в Японии – очень дорогая.

А вот в Англии и Соединенных Штатах запрещено есть мясо «спортивных» животных. Такой же строгий запрет существует в ряде католических стран. Из всех стран европейско-христианской культуры только в Венгрии разводят лошадей на мясо. Похоже, мадьяры по сию пору в душе остаются кочевниками.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.